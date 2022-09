Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

28/09/2022 KL. 17:25

Kulturministeren svækker DR's public service-forpligtelser i en tid, hvor hun burde gøre det modsatte

At få DR med på et public service-begreb, som er kvalitets- og ikke kvantitetsorienteret, det kræver stærkere politisk styring, ikke mindre. For det bliver stadig mere klart, at DR ikke gør det af sig selv.