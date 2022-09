16/9 kunne man her i avisen læse, at Søren Gade fra Venstre mener, at tiden er inde til at pumpe mere olie op fra Nordsøen. Man må forstå, at tilgangen til klimakrisen har været forhastet, og at vi nu bør overveje at rulle visse dele tilbage. Jeg kunne ikke være mere uenig. Den krise, vi står i nu, viser med al tydelighed, at Europa har