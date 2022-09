Jeg går til lægen og får målt for højt blodtryk. Lægen vælger at behandle mig med præparat A med X mg daglig. Efter en måned viser det sig, at blodtrykket stadig er for højt. Jeg får stadig præparat A med nu XX mg daglig. Sådan fortsætter det længe uden effekt. Lægen vælger derfor at anvende præparat B, for mit blodtryk skal ned.