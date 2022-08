Danmark skal også være et landbrugsland i fremtiden, slår Mai Villadsen fast i sin kronik i JP 25/8. Det er vi glade for i Bæredygtigt Landbrug. Vi sætter også pris på, at Mai Villadsen har lagt så meget mærke til os, at hun nævner os i sin kronik. Men kære Mai Villadsen, du burde have hørt bedre efter i timen. Det landbrug, du har fremtidsvisioner