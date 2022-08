The rest is history. Jeg blev kvinde, på min egen måde, og købte en firehjulstrækker og motorcykel. Og mødte senere en mand, der faktisk kunne lide mig, som jeg nu er, og jeg fik tre børn.

Det havde ganske enkelt været en katastrofe for mig, hvis idéen om mit forkerte køn havde fået lov til at bide sig fast. Derfor er jeg også meget nervøs for den standende diskussion. Nej, efter min bedste opfattelse skal børn inden puberteten overhovedet ikke forfølge tanken om et kønsskifte.

Der er enkelte, som har alvorlige problemer, og de skal hjælpes. Men jeg er så bange for, at muligheden for et kønsskifte – i sig selv – forstyrrer mange flere i deres identitetsopfattelse, end godt er. Alene fordi det er en mulighed, alene fordi vi taler så meget om det.

Det er ikke ligesom at farve hår. Biologisk køn er ikke en social konstruktion. Det er en meget konkret, fysisk indretning, kønshormoner er kodet til helt bestemte ting, og det præger hver en fiber i vores krop.

Det er den mest grundlæggende ting, vi kan sige om os selv: Jeg hedder Nynne, jeg er en kvinde. Det er det første, jeg lægger mærke til, når jeg møder et andet menneske: mand eller kvinde?

Det er en sygt farlig ting at pille definitivt ved.

Hvilken identitet man vælger i sit liv, er en anden sag. Vi skal have en meget mere rummelig kønsidentitet, for hvorfor er det så slemt at være hhv. dreng eller pige, hvis der er alle muligheder på hylderne for begge køn?

Da jeg var barn, var det usædvanligt, at kvinder var statsministre, bankdirektører, erhvervsledere eller bare spillede fodbold eller kørte motorcykel. Det er det ikke i dag.