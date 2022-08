Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Anders Matthesens agenda er lagt for dagen. Vi skal grine af alle dem, han ikke forstår

Anders Matthesen er som komiker med til at præge, hvad vi griner af. Og der er det måske en idé at begynde at tænke i lidt andre baner i stedet for at ty til en forældet latterliggørelse af en gruppe mennesker, hvis problemer han tydeligvis ikke tager seriøst.