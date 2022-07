Konfliktbundter gør konfliktløsning vanskelig

Vi ved fra forskningen, at de diplomatiske værktøjer sjældnere bliver brugt eller har mindre succes for at kunne håndtere konflikten, og en af forklaringerne ligger i den dynamik, der gør, at de lokale konflikter bliver til en del af et konfliktbundt. Men udover at være særligt kendetegnende for jihadistiske konflikter er det også et mere generelt udviklingstræk ved verdens konflikter i dag, måske fordi tendensen til at beskrive og forklare verdens konflikter trækker på idéer om dybe værdimæssige skel. Det er blevet vanskeligere og vanskeligere at svare på spørgsmålet: Hvad handler konflikten i bund og grund om? Uretfærdig fordeling af magt eller ressourcer? Undertrykkelse af nogle grupper? En korrupt regering? Idéer eller det kollektive behov for at blive behandlet med værdighed?