Tak for indblikket i ambassadør Barbins alternative virkelighed

Tak til JP for at bringe et indlæg fra Ruslands ambassadør Vladimir Barbin 2/6. Det giver et indblik i, hvilken virkelighed den russiske administration befinder sig i. Ifølge ham er der ingen fødevarekrise, han melder om forventede 865 mio. tons kornlagre i 2022. Tallene er ikke verificerede, der er tale om forventede mængder, men korn