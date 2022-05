Vi går hårdt til landbruget, fordi vi elsker det

Det er Alternativets ambition at redde dansk landbrug. Men skal det lykkes, så skal forholdene forandres.

Alternativet bliver indimellem skudt i skoene, at vi hader landbruget. Men det passer ikke. Tværtimod så elsker vi, at vi i Danmark kan have en fødevareproduktion. Og det er vores ambition, at vi også skal have én i fremtiden.