Når vi fjerner børn fra hjemmet, er der ikke plads til fejl – derfor skal psykologer certificeres

At fjerne eller bortadoptere et barn fra forældrene er noget af det mest indgribende, vi som samfund kan gøre mod et barn og dets forældre. Når vi griber ind, skal vi være sikre på, at dette er helt nødvendigt for barnets udvikling og trivsel. Kommunerne skal være sikre på, at det grundlag, de bygger deres afgørelser på, er kvalificeret