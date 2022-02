EU's slappe sanktioner er pinlige

Det er i dag flovt at være borger i et EU-land. Vi svigter nemlig groft vores naboer i Ukraine. EU’s topledere beviser endnu engang, at EU er en papirtiger, der ikke kan samles om afgørende sanktioner mod et Rusland, der med sin store militære styrke frit kan angribe et vestligt demokrati.

Tysklands afhængighed af russisk g