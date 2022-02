DR’s bestyrelse skal repræsentere hele Danmark, ikke bare teknokraterne

Torsdag præsenterede kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen regeringens nye medieudspil. Det indeholder en række udmærkede tilkendegivelser om at ville bevare danskheden i et tiltagende globalt mediebillede. Her er særligt presset fra de amerikanske techgiganter til at føle på.

Mange af initiativerne stemmer også overens med vores eget medieudspil fra december, hvor vi netop pegede på behovet for en styrkelse af den danske kultur, støtte til lokaljournalistikken og inddæmn