Om de to mistænkte russere i Skripal-sagen var i England som agenter eller turister, får vi nok aldrig opklaret. Som lægmand, hvis man skulle driste sig til at komme med et ukvalificeret gæt – ud fra udseendet og signalement alene – ville jeg nok aldrig gætte på, at de var to uskyldige turister. Men skinnet kan jo bedrage. Så mon ikke den russiske bjørn endnu en gang klarer frisag.

