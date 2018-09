Jeg er så træt af at blive ulejliget med ikkefortrolige meddelelser i e-Boks-systemet, som kræver besværligt login med NemID. Forleden var det et reklamebrev fra et pensionsselskab, vi bruger, og i dag var det en mail fra kommunen om, at de skulle asfaltere cykelstien ud for vores bolig.

Jeg kan godt se, at det er nemt for f.eks. kommunen eller banken at udsende dem på den måde, men man burde lave et tostrenget system, så ikkefortrolige meddelelser kan sendes som en almindelig e-mail, f.eks. ved at man afkrydser et felt, når man indsender massemeddelelsen til e-Boks-systemet. Man får jo alligevel en e-mail om, at der er ny post i e-boks, og i en sådan mail kunne brevet sendes som attachment.