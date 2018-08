Russiske hackere står på spring: Forsyningens sikkerhedsindsats fortjener skulderklap

Har du sendt en venlig mail til dit energiselskab i dag? Eller givet en “thumbs up”, da du kørte forbi det lokale vandværk? Formentlig ikke, men det har de faktisk fortjent. For de seneste år har været særdeles travle for forsyningsbranchen, hvor de ansatte har skullet ruste sig til en ny virkelighed, hvor det er en reel trussel, at Putin kan læse dem over skulderen – eller overtage styringen.

På det seneste har Jyllands-Posten beskrevet, hvordan forsyningsbranchen har været mål for hackere. Og det er ikke svært at forestille sig, hvorfor sektoren er et tillokkende bytte for både kriminelle og statslige hackere.

Hvad lavede hackerne i det danske elnet? Ifølge USA ønsker Rusland at lamme den europæiske energiforsyning før en mulig konflikt Efterretningstjenesten i Danmark er på stikkerne efter russisk angreb.

Dels er de private data, som forsyningsselskaberne har om danskerne, en guldgrube af informationer. Dels vil hacking og nedbrud i energisektoren have uoverskuelige konsekvenser både for individ og samfund.

Vi ved, at stater som Rusland har både evne og vilje til at bruge hackere til både indsamling af data og direkte angreb på kritisk infrastruktur, som da strømmen i dele af Ukraine blev afbrudt i 2015.

Samtidig ligger forsyningsvirksomhederne inde med et væld af data, der er omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning. Det har også betydet travlhed og tabt nattesøvn i mange forsyningsvirksomheder op til skæringsdatoen i maj. For det har været et enormt komplekst regelsæt at indføre – sideløbende med de i forvejen eksisterende opgaver.

For mange forsyningsvirksomheder er det ikke muligt at ansætte en ny medarbejder til at stå for GDPR-implementering eller en it-sikkerhedsekspert for den sags skyld. Det er de eksisterende kræfter, der skal løfte opgaven, også selvom de er et lille hold på et lokalt vandværk.

Kan en fremmed stat ødelægge vores drikkevand? Se, hvad en ekspert, der kan hacke, fandt ud af Med nogle enkle cowboytricks virker det let at komme ind i et vandværk.

Det er glædeligt, at regeringens cyberstrategi har peget på store dele af forsyningssektoren som samfundskritisk og vil bruge de kommende år på at styrke sikkerheden. Og vi ser også frem til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggør deres delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for energisektoren senere i 2018.

Vi håber, den vil støtte energiselskaberne i stedet for at pålægge dem endnu flere arbejdsopgaver. Hos Net1 har vi tæt kontakt til forsyningsbranchen både i Danmark og Sverige. Vores udgangspunkt er, at den sikreste måde at beskytte kritisk infrastruktur er ved at skærme vitale systemer fra internettet og få dem over på deres eget netværk.

I 2018 er det en helt anden opgave at levere strøm, energi og vand, end det var for fem år siden. Vi skal anerkende det arbejde og som samfund støtte op om transformationen, så vi om få år ikke undrer os over, hvorfor vi ikke gjorde noget, mens tid var.