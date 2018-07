Debat: En vandet aarhushistorie

Vandværkerne opfordrer folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus betyder det, at man pumper grundvand direkte ud i åerne – for fiskens skyld, kunne man forleden læse i JP. Vore afgrøder tørster og går til, alligevel er det åerne, der vandes i Aarhus. Dels for fiskens skyld – mon ikke de fleste allerede er søgt væk og fiskeyngel kunne vel strengt taget sættes ud et andet sted, hvor der er vand, dels for at undgå, at forurenet vand trænger ind i selve vandforsyningerne.

Hermed erkender kommunen, at når spildevand ikke fortyndes af åvand og vand fra markernes dræn, er der et forureningsproblem. Det var da bedre at få styr på spildevandet – end at spilde grundvand på at fortynde det.

Tørke og mangel på vand: Mens danskerne spinker og sparer på vandet, vander de åerne i Aarhus Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

Kommunens fokus på vandstanden i åerne må også betyde, at næste gang vandstanden er for høj og truer med at oversvømme drænudløb og nærliggende arealer, vil kommunen skride ind og iværksætte effektiv oprensning.