Kommuner mange steder og skoler svigter totalt autister og deres forældre. Efter et langt tovtrækkeri med kommune og skole kan der gå op til syv måneder eller mere, før der sker noget.

Er det for at trække pinen ud for børnene og deres forældre? Er det et pengespørgsmål og et pladsproblem på en specialskole?

Disse autistiske børn kommer totalt i klemme, og de sidder bare derhjemme og får det dårligere. Det er jo virkelig meget dårligt for dem og deres forældre og deres søskende. Mit råd til kommunerne er at få nogle dygtige autistspecialister til at være sagsbehandlere fra starten og så få oprettet flere specialskoler. Med den forretningsgang, der er i øjeblikket, bliver det meget dyrt i den sidste ende for vores samfund. Så gør noget her og nu, I politikere, regioner, kommuner og skoler.