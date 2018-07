Dilemma om ”pengemaskiner”: Udskældte fotovogne – men hvorfor egentlig?

»Billetkontrollører er de rene pengemaskiner – det er dybt kritisabelt, at staten giver DSB tilskud til at drive et selskab, hvor man udsteder såkaldte kontrolafgifter til passagererne.«

Øh, hvad sagde du? At jeg ikke får kontrolafgifter, hvis jeg bare køber en billet? Og jeg bliver heller ikke længere anholdt, hvis jeg betaler for min Marsbar i Kvickly i stedet for blot at proppe den i lommen?

Vil det så også sige, at jeg ikke får flere fartbøder, hvis jeg bare overholder hastighedsgrænsen? Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Naser Khader gør det, Kim Kristiansen gør det, Rasmus Jarlov gør det, Peter Skaarup gør det. En lang række andre politikere gør det – kalder fotovogne for pengemaskiner og vil have en stor del af dem fjernet.

Unge kastede sten gennem ruden på fotovogn

I udgangspunktet lyder ordet ”pengemaskine” faktisk slet ikke så tosset. En maskine, der fremstiller penge; sådan én vil vi vel alle gerne have snitterne i. Men det vil mange politikere tilsyneladende ikke. Nu vil de endda lukke en god portion af dem. Hver sit valg.

Men øh, det danske folk tjener de facto penge på, at befolkningen nægter at overholde den lovgivning, de folkevalgte har vedtaget. Og det kommer blot alle de lovlydige indbyggere til gode.

Flere pengemaskiner er lig med lavere skat, nye sygehuspladser, lavere klassenormeringer, bedre plejehjemsforhold eller noget andet godt. Så længe folk vel at mærke frivilligt fortsætter med at stoppe stakater i vejenes dyre ”pasfotoautomater”.

Hvorfor ikke bare overholde hastighedsgrænserne? Og hvis man ikke har motorik til at placere højre fod med et passende tryk på pedalen, burde man så overhovedet køre bil? Hvorfor ikke bare overholde hastighedsgrænserne? Og hvis man ikke har motorik til at placere højre fod med et passende tryk på pedalen, burde man så overhovedet køre bil?

Alle de mennesker, der harcelerer over fartbøder, lyder som forurettede børn i gang med at bygge kaskader af bortforklaringer op.

Jamen, der var ikke andre biler i nærheden. Jamen, der er fortsat rigtig mange kager tilbage i dåsen. Jamen, jeg kørte efter forholdene. Jamen, det var altså Kim, der startede med at drille. Jamen, der var rigtig gode oversigtsforhold på vejen. Jamen, det var ikke med vilje, at jeg ramte drivhuset med min sten. Jamen, jamen, jamen.

Hvorfor ikke bare overholde hastighedsgrænserne? Og hvis man ikke har motorik til at placere højre fod med et passende tryk på pedalen, burde man så overhovedet køre bil?

Så længe en fotovogn bare giver én krone i overskud, skal den have lov til at blitze videre på livet løs. Kan vi skaffe én milliard kroner ekstra i statskassen ved at sætte 1.000 vogne mere op, så gør det da. 2.000 vogne. 3.000 vogne. Bliv ved. Vi ender med at kunne sætte skatten ned med flere procentpoint, hvis der kommer fotovogne nok.

Hvis bare danskerne kunne fortsætte med at se færdselsloven som en vejledende størrelse, bliver vi snart så rige, at vi kan købe hele verden.

Nu bliver fotovogne afløst af stærekasser

Desværre er der nok grænser for, hvor mange fotovogne der i længden kan drives med overskud. For hvis fartbøderisikoen pludselig stiger eksponentielt, ender det sikkert med, at vi sætter hastigheden ned til det, skiltet viser, man må køre. Uanset vejgreb, motorstørrelse og antal terninger i forruden.

Det er jo banalt og simpelt at undgå fartbøder: Overhold hastighedsgrænserne. Og hvad er så undskyldningen for ikke at efterleve det? Og til alle jer politikere, der kalder fotovogne pengemaskiner: Det står jer frit for at fjerne hastighedsbegrænsningerne på de danske veje eller sætte dem så højt op, at kun Teslaer og deslige vil spytte i kassen fremover. Så lukker pengemaskinerne nemlig med et brag.

P.S. Jeg har en forsigtig tese om, at motorbøller temmelig hurtigt lærer de nye stærekassers placering at kende. Giver det virkelig øget trafiksikkerhed, når de stærekassekendte billister så bremser heftigt op for at nå ned på bødefri hastighed, lige inden ”stæren” kaster sit omkostningstunge blik på dem?

P.P.S. Jeg vil grumme gerne have en fast stærekasse på min villavej. For mange forveksler den tilsyneladende med Jyllandsringen. Hvordan får jeg snitterne i sådan én?