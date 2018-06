Regeringen med kulturminister Mette Bock (V) i spidsen satte i begyndelsen af april alle kræfter ind på at få landet en ny medieaftale. Men her en måned senere er der skruet gevaldigt ned for tempoet. Det er brandærgerligt, da alle venter spændte på resultatet – og særligt DR har brug for en afklaring på deres økonomiske situation.

Vi tager det som et udtryk for, at regeringen med alle midler forsøger at lande en bred medieaftale, da regeringens eget medieudspil med relativt enkle ændringer lagde op til en smal medieaftale med regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Men regeringen er selv ansvarlig for at have bragt sig i denne situation: Med ”Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen” strikkede regeringen en økonomisk spændetrøje og tog den frivilligt på. Spændetrøjen kaster grus i maskineriet og efterlader regeringen med et meget lille råderum, når det handler om at få flere partier med.

KLF ønsker ikke, at der skal bruges færre midler på public service i Danmark. Ej heller at Danmarks Radio skal beskæres med 20 pct. En genvej til at få løst forhandlingerne op kunne være at skabe en mindre public service-pulje end den, som kulturminister Mette Bock ønsker. Og i stedet kræve, at DR lægger flere produktioner ud af huset. På den måde begrænser man skaden for DR og forbedrer produktionsmiljøet i Danmark. Det bør både S og LA kunne se fordele i. Vi har selvfølgelig tålmodighed med kulturministeren og Folketingets partier.