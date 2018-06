Siden 2010 er antallet af tyske campister i Holland steget med 66 pct. I Danmark er antallet af tyske campister i samme periode faldet med 2 pct. Havde Danmark haft den samme udvikling som i Holland ville det svare til 400 mio. kr. i øget omsætning.



Nuvel. Holland har klaret sig exceptionelt godt, men også i Sverige og Tyskland ser vi en markant vækst i antallet af tyske campister. Her er antallet af campister steget med en tredjedel. Kun Norge klarer sig lige så dårligt som Danmark, når det gælder om at lokke tyske campister til.

Havde vi bare fulgt den gennemsnitlige udvikling i landene omkring os, så ville det have svaret til en øget omsætning på 180 mio. kr. Udviklingen bør få de danske politikere til at stille sig det spørgsmål, om campingpladserne i Danmark har de nødvendige rammer til at udvikle deres produkt. En modernisering af campingreglementet er påkrævet, så der kan udvikles nye og spændende produkter til de turister, der efterspørger den frihed og fleksibilitet, som følger med camping.

I dag spænder reglerne ben for, at campingpladserne kan tilbyde deres gæster et ellers eftertragtet produkt – nemlig flere og større campinghytter. Der er behov for at få give campingpladserne bedre mulighed for at investere i campinghytter, mens respekten for naturen fastholdes. Noget, campingpladserne er opmærksom på, da det netop er nærheden til naturen, som campisterne efterspørger.

Med flere campinghytter bliver det også muligt for campingpladserne at forlænge sæsonen, da de nye hytter er helårsisoleret. Dermed kan campingpladserne være med til at sikre lokalt liv og vækst – også uden for højsæsonen. Dansk turisme er ved at opleve en række kapacitetsudfordringer, og hvis vi ser fire-fem år frem, vil denne udfordring kun blive større. Campingpladserne kan være med til at løfte denne udfordring, hvis deres produkt bliver mere attraktivt.