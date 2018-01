Debat: Det ender med, at Trump får ret

Man overraskes, når menneskene udtaler sig om klimaproblemet, klimakrisen, sidste udkald osv. De gunstige fakta om Jordens klima trænger ikke igennem larmen fra alarmisterne og den lange række af organisationer, der synes at have en interesse i at holde klimapanikken kørende. Situationen er mere end absurd. Klimaforandringer er ikke automatisk vejen til noget værre. Lige nu er vi velsignet med en anelse mere varme, end vore forfædre havde for 200 år siden, og vi har fået et hårdt tiltrængt tilskud af plantenæring i form af øget atmosfærisk kuldioxid. Godt for fødevareproduktion, skovrejsning, biodiversitet.

Over hele planeten breder det grønne sig – skove og afgrøder vokser, så det knager.

Over hele planeten breder det grønne sig – skove og afgrøder vokser, så det knager.

Kolde perioder medfører dårlig vækst, stilstand, hungersnød, høj dødelighed. Lune perioder er frugtbarhed, velstand, udvikling. Det gjaldt varmen i Romertiden og i Middelalderen. Det gælder også nu. Vi véd, at øget velstand fører til mindre børnedødelighed og dalende fødselstal.Vi står altså i en situation med store muligheder. FN burde holde den ene jubelkonference efter den anden, hvor man drøftede, hvordan denne gunstige situation bedst udnyttes til gavn for planetens befolkning – særlig den dårligt stillede del. Men det er ikke det, der sker. Store dele verdens politiske lederskab, med FN i spidsen, forpligter, under dommedagstrusler, os alle at modvirke en klimaudvikling, der grundlæggende set er særdeles gunstig.

Uanset hvilke astronomiske summer, FN kradser ind, og uanset hvor store arealer der bliver taget ud af fødevareproduktionen og i stedet anvendt til produktion af bioethanol, vil det ikke ændre Jordens klima i noget, der bare nærmer sig noget målbart.

Præsident Trump bliver rutinemæssigt latterliggjort, og han får naturligvis hug, fordi han trækker USA ud af de internationale klimaaftaler. Men den klapperslange, han har smidt ind i partyteltet, kan forhåbentlig få flere af verdens ledere til at søge udgangen og overveje, om man ikke burde tage fat på den diametralt modsatte dagsorden. Dette og meget mere véd Trump allerede, han har lyttet til særdeles indsigtsfulde rådgivere. Pas på Trump, han er ny i debatten – men han ender med at få ret.