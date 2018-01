Generaldirektør Maria Rørbye Rønn er et venligt og velmenende menneske. Det har krævet stor selvovervindelse for et humant menneske som mig at kritisere hendes ledelse af Danmarks Radio (som jeg gjorde i kronikken 10/1 i JP). Men det må til. For hendes indlæg i JP 19/1 viser, at hun helt grundlæggende ikke forstår meningen med DR. DR har til opgave på en underholdende måde at gøre danskerne til et civiliseret og dannet folkefærd. Det gjorde Danmarks Radio for en generation siden. Det bør den kommende radiolov sørge for, at DR gør igen.

Her spiller kunsten en afgørende rolle. Men som jeg redegjorde for i kronikken, svigter DR dansk kultur og kunst – bortset fra musikken. Kulturministeren mener vist det samme som jeg. Mette Bock skriver: »Det er skammeligt, at kunst og kultur behandles som surt pligtstof, ofte henvist til de yderste hjørner i DR.«

DR mener nu at kunne rette op på denne pinlighed ved at sætte sin smukkeste – og så vidt jeg ved kulturelt uvidende – medarbejder, Louise Wolff, som vært på et ugentligt kulturprogram, ”Gejst”.

Men DR’s kultursvigt er ikke mangel på et enkelt program. Fejlen er hele den kultursvage mentalitet i DR. Direktørerne i DR er ikke længere ”vidensbelastede”. Kulturlivet er simpelt hen ikke en del af DR’s dna. Dette er ikke kun Maria Rørbyes skyld. DR’s kulturdirektør, Tine Smedegaard, er en fuldstændig usynlig skikkelse i DR’s ledende kvinderegimente. Men Maria Rørbye Rønn har nu været general for DR i så mange år, at hun må bære hovedskylden.

To ting er nu vigtige for Danmarks Radio. DR skal bevare sit høje aktivitetsniveau over for dem, der hovedløst vil skære i licensen. Danmark er et lille sprog- og kulturområde. Vi har ikke råd til at miste det danske sprog i det internationale brusebad af tv-udsendelser. Hvis vi ikke holder det danske i hævd, forsvinder vi ud af europakortet.

Dansk kultur skal ikke have et særprogram en halv time om ugen. Kulturen skal være et dagligt omdrejningspunkt i udsendelserne. Den nuværende ledelse i DR har bevist, at den ikke forstår dette sidste. Jeg tror derfor, at det vil være bedst at skifte hele topledelsen i DR ud i forbindelse med politikernes nye tv- og radioaftale. Danmarks Radio skal ledes af personer, der har den danske kultur ikke bare i bagagen, men også i fingerspidserne.