I JP 21/12 skrev tre forskere fra Aarhus Universitet om personlig medicins fortræffeligheder. Det er forståeligt, at forskere får julelys i øjnene over et uendeligt udviklingspotentiale. Men de ved, at industriens interesse skyldes de lige så uendelige kommercielle muligheder. For det skal vores genmateriale bruges til for industriens og forskernes legeplads til at udnytte potentialet.

Der mangler muligheder for at forske i sygdoms- og årsagsforståelse med henblik på effektiv forebyggelse uden brug af medicin. Industrien har ikke interesse i at forebygge, at mennesker bliver syge, og årsagsforståelse kunne få konsekvenser for markedets frihed, der koster millioner livet hvert eneste år.

Omregnes danske dødstal alene som konsekvens af tobak og alkohol til verdens befolkning, dør 24 millioner mennesker hvert eneste år, næsten halvdelen af dødstallet for Anden Verdenskrig.

Personlig medicin vil blive så dyrt, at der bliver tale om præcisionsmedicin målrettet sygdomsvarianter med kommerciel interesse. Borgeren får den medicin, der er tættest på, og det vil for mange være fint. Men de traditionelle systemer mangler erkendelse af, at der er mere, man ikke ved, end man ved, og at industrien tilbyder symptombehandling. Det epokegørende findes i det ukendte.

Fik forskerne mulighed for at få viden til, at raske mennesker ikke behøver blive syge, kunne det øge menneskers livskvalitet og gavne samfundsøkonomien. Det er yderst relevant at diskutere, hvordan vi gavner borgerne og samfundet bedst med nye teknologier, for borgernes, samfundets og industriens interesser er ikke nødvendigvis de samme. Et forskerspor for at undgå, at raske mennesker behøver blive syge, kan blive et supplement til industriens behandling. Deres fonde må gerne bidrage økonomisk, men det skal foregå uden industriel indblanding.