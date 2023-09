Efterskolerne er et fremragende eksempel på en helt unik dansk måde at samle os elever om noget, vi synes er fedt. Her kan vi møde en masse jævnaldrende, der brænder lige så meget for noget, som vi selv gør. Personligt bor jeg lige nu sammen med 10 andre unge, der har dedikeret et år af deres liv til at motivere og engagere andre elever til at kæmpe for en bedre skole. Det er nok det mest meningsfulde fællesskab, jeg nogensinde har været en del af, og jeg ønsker, at så mange andre elever som muligt får lov til at opleve noget lignende.

På mange efterskoler er der i dag lange ventelister, og det bekræfter mig i, hvor betydningsfuldt det er for os at have muligheden for at dyrke noget, vi virkeligt går op i, samtidig med at vi kan dyrke det faglige og helt særlige og fantastiske fællesskab, der er på efterskolerne. Derfor virker det også helt skørt, at vi stadig diskuterer, hvorvidt det ”økonomisk” og ”praktisk” kan betale sig, at unge tager et år i 10. klasse eksempelvis på en efterskole.