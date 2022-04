Vi skal tage godt imod de ukrainske elever. Det er elever, der har været udsat for noget, vi ikke kan sætte os ind i. Derfor er vi nødt til at være der for dem. Alle elever fortjener en god start i skolen. Det gælder også for de ukrainske elever, der nu er i Danmark og også skal gå i skole.

Når de ukrainske elever kommer, skal