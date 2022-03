22/03/2022 KL. 20:30

For abonnenter

Normalt skabes der affald ud af at designe produkter, men visionær designer har vendt processen på hovedet

Han har vundet flere priser for sine bæredygtige design, og hans bionedbrydelige lampe, Gesso, hænger på restaurant Noma. For Jonas Edvard rummer de organiske materialer en spændende fortælling – og så kræver det ingen energi at få dem til at gro.