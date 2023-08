»Hvad koster den?« Det er blevet et spørgsmål, som for tiden kan virke lige så abstrakt som et Picasso-maleri, især når snakken falder på elbiler.

Priserne ændrer sig konstant, oftest med en nedadgående trend for øjeblikket.

Nissan, med en ambition om at sikre en større markedsandel i det voksende og stadig mere konkurrenceintense elbilsmarked, har netop reduceret priserne drastisk. Med en rabat op til 30.000 kr. på Nissan Ariya, demonstrerer den japanske bilfabrikant en klar intention om at udbygge sin position i Danmark.