Det kan blive en dyr omgang, hvis bilens vitale dele står af. En knækket tandrem eller defekt gearkasse kan nemlig hurtigt løbe op, især hvis bilens garanti er udløbet. Og det er ikke usædvanligt, at værkstedsregningen kan ende på 40.000 kr., som kun kan adresseres til bilejeren.

Men nu tager FDM et nyt skridt og lancerer en reparationsforsikring, som ifølge organisationen skal spænde et sikkerhedsnet under ejerne af de brugte biler.