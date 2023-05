Lørdag er hoveddagen. Den byder blandt andet på en accelerationskonkurrence over 201 meter på Padborg Parks langside. Det er den disciplin, som DBH oprindeligt blev opbygget omkring. Men der er også gang i banesektionen, hvor der er mange sving - herunder seks næsten 90-graders sving inden for nogle hundrede meter - som bruges til DHB Drift Challenge. Det er for øvede og erfarne driftere.

Den klassiske Padborg Parks paddock, som normalt huser teams i Super GT-klassen, bliver i denne weekend også omdøbt til brænderpladsen.

Her køres der dels ”Rookie Drift” for begyndere inden for drift og dels brændes der dæk af. Det sidste foregår ved, at deltagerne kører deres skrotmodne biler op mod en tonstung betonklods og giver den gas, indtil dækkene eksploderer med et brag, og stykkerne fra de ødelagte dæk flyver i luften.

I pauserne sørger et erfarent hold fra Fair Girls for at vaske de biler, der er blevet beskidte i løbet af natten. Samtidig er festivalpladsen fyldt med specielle køretøjer, lige fra motoriserede haveborde til cabrioleter skabt af vinkelslibere. Dagen slutter med fest og præmieoverrækkelser i forberedelse til søndagen, som er den store finaledag.

I sin storhedstid havde DBH 15.000 deltagere.

De seneste år har antallet været betydeligt lavere, og arrangørerne forventer, at 7.000-8.000 gæster vil lægge vejen forbi i år.