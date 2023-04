Den nye Juke var teknisk set bygget på samme platform som søsterbilen Renault Captur, og selv om den nu har fået et mildt facelift, så er det mest bemærkelsesværdige, at den samtidig kommer som en klassisk hybridmodel. Det vil sige, at den ikke kan lades op i en stikkontakt, men selv genererer strøm til batteriet og derved til en elmotor.

Desværre kan et mildt facelift og en klassisk hybridmotor ikke retfærdiggøre en meget høj pris.