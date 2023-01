”Er det en Supra?”

Det er en kommentar, du kommer til at høre ofte, når du ruller i den nyeste sportsvogn fra Toyota.

Svaret er nej, det er den nye GR86, som afløser GT86. Men alligevel med et lille ja. For den ligner den store Toyota GR Supra sportsvogn langt mere end forgængeren, der bød på et snert af café-racer-look.