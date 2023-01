Det er vildledende markedsføring, hvis en bilimportør annoncerer, at en bestemt model er mindre miljøbelastende, end den i virkeligheden er. Men det er sket for Suzuki og Toyota, mener Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, som har indskærpet reglerne over for Suzuki Bilimport og Toyota Danmark og truer med politianmeldelse ved lignende sager.