Trods EU-forbud: Priser på benzinbiler afgøres af afgifter

Det er elbiler, som det ser ud nu, nemlig ikke særligt gode til, fordi det aflader batteriet meget hurtigt, når der kommer noget på slæb.

Med udmeldingen skal bilproducenterne, der sælger biler i EU, have sat turbo på produktionen af elbiler.

Med speederen i bund kommer det forhåbentligt til at betyde, at der bliver produceret flere typer, og at nogle af dem bliver billige, fortæller Torben Lund Kudsk.

Med det store skift fra diesel og benzin til el er der også et par store opgaver.

- Det ene er at sikre, at bilafgifterne arbejder med og ikke imod omstillingen. Fra om et par år er planen, at man skal til at indfase afgifter på elbiler.

- Vi tænker i FDM, at med de priser, der er på elbiler i øjeblikket - de er faktisk steget i pris og ikke faldet, sådan som man forventede - så er vi bekymret for, at det kan være med til at bremse salget, hvis man indfører afgifter for hurtigt, siger han.