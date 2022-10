Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i EU i 2035

Et mindre bilfirma kan forhandle sig til et lavere mål, end de store bilfirmaer indtil 2036. Her vil de også blive ramt af kravet om 100 procent mindre CO2-udledning.

Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO2-udslip i EUs 27 medlemslande. Transportsektoren som helhed står for omkring en fjerdedel.

Forbuddet er den første lov, som er blevet endeligt vedtaget fra en større pakke, som skal begrænse EU-landenes CO2-udledning.

Nu, hvor loven er endeligt vedtaget, skal de enkelte medlemslande vedtage loven i deres egne lande.

Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om et forbud imod at køre i biler, som udleder CO2 ifølge dpa.