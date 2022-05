Der er mange bildilemmaer at forholde sig til, men et af de mest klassiske er: BMW, Audi eller Mercedes? Tiderne ændrer sig dog, og et af de mest delikate dilemmaer, hvis man har en halv mio. kr. at bruge på en ny elbil og ikke orker en af de mange nye SUV’er, hedder nu BMW eller Tesla? Sagen er nemlig den, at hverken Audi eller Mercedes