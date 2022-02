Kan en bamse være let på tå og nærmest lydløs? Svaret er ja, når vi taler om den halvelektriske BMW X5 xDrive 45e xLine, som er ugens testbil. Det er plug-in udgaven af den store SUV, der blev lanceret herhjemme i fjor, hvor mærket også for alvor kom fra land. Godt hjulpet af netop plug-in versionerne, BMW har en vifte af. Her blev der i fjor alene solgt godt 470 stk. BMW X5 plug-in hybrid.