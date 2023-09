Aneke Rune: Den er gal med Holgers ryg

Nu har Holger Rune sammen med sin træner, Lars Christensen, ændret serven for at fjerne belastningen.

- Nu har Lars rettet servebevægelsen, og den ligger godt, men vi kan tydeligvis ikke slå inflammationen ned med ibuprofen. Og den skal væk, for det er ulideligt for Holger at spille med smerte. I går (fredag, red.) sagde han: ”Jeg vil ikke spise flere piller, det hjælper jo ikke.”

Ifølge Aneke Rune er der ikke tale om en skade, der vil være hæmmende på sigt.

- Det gode er, at alle siger, det ikke er farligt for hans karriere på sigt, fordi det er opstået af gentagne forkerte bevægelser, men det ændrer jo ikke på, at det er ulideligt for Holger. Så inflammationen skal væk nu, så han kan slutte året godt.