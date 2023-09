Tennisstjerne advarer mod varme: En spiller kommer til at dø

Ifølge de nuværende regler ved US Open må spillerne i tilfælde af ekstrem varme tage en pause på ti minutter efter tredje sæt, og Medvedev proklamerer, at han havde planlagt at spæne i omklædningsrummet for at tage et koldt bad, hvis det var blevet aktuelt.

Medvedev møder i sin semifinale verdensetteren Carlos Alcaraz, der senere på onsdagen og i lidt mere menneskelige temperaturer slog Alexander Zverev i fire sæt.