Zverev sendte Sinner ud i US Opens midnatsgyser

Det gav en underholdende og seværdig kamp i de to sidste sæt. Zverev endte med at være den stærkeste godt hjulpet af en god serv, og det var han lettet over.

Tyskeren pådrog sig en slem ankelskade ved French Open sidste år, og den holdt ham ude i over et halvt år. Han føler først, at han er ved at være tilbage på sit topniveau nu.

- Jeg kan vel sige, at jeg er tilbage. Det her er, hvad jeg lever for. Det er, hvad jeg elsker. Da jeg ikke kunne spille sidste år, savnede jeg sådan noget som det her, siger Zverev.

I kvartfinalen skal sjetteseedede Zverev nu møde verdensetteren Carlos Alcaraz, der er forsvarende mester i turneringen.

- Jeg er her for at spille. Jeg ved ikke, hvordan det vil ende. Men jeg vil gøre mit bedste, siger Zverev.