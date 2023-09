Nu venter Caroline Wozniacki i fjerde runde af US Open, og hjemmebanefavoritten er yderst bevidst om den tilbagevendte veterans trusselsniveau.

»Jeg tror ikke, at hun kommer til at give mig noget som helst. Jeg har set hendes seneste kampe, og hun ser ud til at spille lidt mere aggressivt. Det bliver ikke let. Jeg går ud fra, at hun formentligt kender mit spil rimeligt godt, og jeg kender lidt til hende efter at have set hende, da jeg voksede op. Det bliver virkelig cool. At spille mod en legende som hende er virkelig fedt. Sådan et øjeblik kommer jeg ikke til at tage for givet.«