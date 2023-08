Træt af hele tiden at skulle forholde sig til, om triumfen havde givet ham ro i sjælen.

»Australien var et komma, ikke et punktum, ikke mere snak om det,« fastslog han i et interview med Jyllands-Posten og underbyggede så sin udmelding med at konstatere, at hans datter og elev jo altså rent faktisk stadig spillede og stadig håbede at vinde endnu flere af de allerstørste titler.

Siden gik det dog ikke.

Plaget af leddegigt og opfyldt af et ønske om at stifte familie stoppede Caroline Wozniacki karrieren knap to år senere – sjovt nok viste også denne markante begivenhed sig altså blot at være et komma i stedet for et punktum, og Piotr Wozniacki kan sagtens selv se det komiske i, at han pludselig igen er at finde i sit gamle miljø.