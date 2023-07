Russisk rival om Novak Djokovic: Han er den største nogensinde

Den russiske tennisstjerne og verdenstreer Daniil Medvedev kalder forud for Wimbledon serbiske Novak Djokovic for den største tennisspiller nogensinde.

Medvedev mener, at den store forskel på 36-årige Djokovic og resten af verdenstoppen er serberens evne til at vinde, selv når han spiller skidt.

- Jeg ved ikke, hvordan han gør det. Jeg tror, at jeg så korrekt, at Novak er næsten 50 procent. Jeg tror, at jeg så, at han har spillet 70 grand slam-turneringer, og i 35 af dem var han i finalen. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt, siger Medvedev ifølge Reuters.