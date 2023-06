Han har vundet sin første seniorkamp på græs i Queen’s, hvor det endda blev til tre sejre og et knebent nederlag til Alex de Minaur i semifinalen. Opvarmningsturneringen til Wimbledon blev altså i det hele taget en positiv oplevelse for den 20-årige dansker, der nu imidlertid står over for en endnu større opgave - at få succes i sæsonens tredje grand slam.

Lodtrækningen var forholdsvist god for verdenssekseren, da han ligger blødt ud mod en lokal opkomling for så sandsynligvis at møde et par spaniere, som ikke er videre komfortable på det grønne underlag.

»Derfra bliver det imidlertid svært, for så risikerer han at løbe ind i Tiafoe og Alcaraz i de næste runder. De har begge spillet rigtigt godt længe, har vundet hver deres græsturnering i optakten og kommer til Wimbledon med stor selvtillid. Det bliver vanskeligt,« erklærer Michael Mortensen, tenniskommentator for Eurosport.