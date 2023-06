Serena Williams kan ikke vente på Wozniackis comeback

Torsdag meddelte Caroline Wozniacki, at hun vender tilbage til tennisbanen for at genoptage sin karriere i en alder af snart 33 år.

Det meddelte hun i et stort interview med Vogue og på Instagram. Hun fortalte også, at hun spiller med i US Open senere i år.

Inden US Open i slutningen af august får Wozniacki sit egentlige comeback i WTA 1000-turneringen i Montreal i starten af august.

Wozniacki har siden sit stop i januar 2020 fået to børn, og hun frygter ikke at falde igennem efter mere end tre år væk fra banen.