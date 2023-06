Store WTA-turneringer udligner mændenes præmiepuljer i 2027

Det er for eksempel Italian Open, hvor der i år var stor forskel på præmiepengene. Elena Rybakina fik under halvt så mange penge som Daniil Medvedev for at vinde turneringen.

I nogle WTA 1000-turneringer er der allerede økonomisk lighed. Det gælder for eksempel for Indian Wells og Miami Open.

Som led i den nye struktur vil antallet af kombinerede herre- og dameturneringer desuden blive løftet, så de to tours kommer til at minde mere om hinanden, meddeler WTA.

Nyheden om mere økonomisk lighed vækker glæde hos tennislegenden Billie Jean King, som har dedikeret sit liv til at bekæmpe diskrimination og ulighed.

Hun spillede en stor rolle, da kvindernes organisation, WTA, blev grundlagt for 50 år siden, og hun var på den måde med til at sikre, at tenniskvinderne fik forhøjet deres præmiesummer markant.