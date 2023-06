Rygskade tvinger sidste års verdenstoer til karrierestop

- Det giver mig ikke mulighed for at træne eller konkurrere på fuldt niveau, og derfor er det umuligt at fortsætte på topniveau i et så stærkt og konkurrencepræget felt.

- Tennis har givet og lært mig meget, og det er jeg meget taknemmelig for. Det har været vigtigt for mig at bringe det estiske flag ud på tennisbanerne og at kunne spille foran mine tilhængere og fans over hele verden, skriver Kontaveit.

Wimbledon, der begynder 3. juli, bliver hendes sidste turnering.

- Jeg vil nyde spillet og konkurrere så godt som muligt i Wimbledon, slutter hun sit opslag.