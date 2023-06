Dansk talent slog Björn Borgs søn i ITF-finale i Aarhus

Som et lille kuriøst eksempel på niveauet skulle spillerne selv fjerne boldene, hvis de på førsteserven ramte nettet.

Sejren giver Elmer Møller 25 ATP-point til verdensranglisten, hvor han lå nummer 606 inden triumfen. Leo Borg er nummer 475.

- Det betyder mega meget. Det har været en fed uge. Jeg er meget tilfreds.

- Det er altid rart at vinde. Det er en super stime, jeg har gang i. Jeg håber, at jeg kan holde den kørende, siger Elmer Møller til tv-stationen Sport Live.

For to uger siden vandt Elmer Møller en ITF-turnering i Rumænien, og de to titler bringer ham op på ti sejre i træk.