Tennisprofil fortæller om selvmordstanker efter nedtur

Da han tabte til Rafael Nadal ved Wimbledon i 2019 spillede han med et løst ærme på den ene arm. Det var ifølge Kyrgios selv for at skjule, at han havde gjort skade på sig selv.

- Jeg drak, misbrugte stoffer, mistede forholdet til min familie, skubbede alle mine nære venner væk, siger Kyrgios i ”Break Point”.

Australieren siger selv, at han nu har det bedre. Sidste år nåede hans tenniskarriere et foreløbigt højdepunkt med en finaleoptræden ved Wimbledon.

Efter en lang skadespause spillede Kyrgios tirsdag sin første kamp i 2023. Her blev det til et nederlag til kinesiske Yibing Wu i en græsturnering i Stuttgart.