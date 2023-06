Svensker bliver ny chef for kvindelandsholdet

- Jeg er både stolt og glad for chancen for at være landstræner for Danmark. Jeg ser meget frem til at fortsætte udviklingen af holdet og til at arbejde med de mange dygtige spillere og staben, siger Andrée Jeglertz i en pressemeddelelse.

Tidligere i karrieren har han været landstræner i Finland og har været assisterende landstræner i Canada.

Det er dog som klubtræner, han har hentet sine største triumfer. Tilbage i 2004 førte han Umeå til tops i kvindernes Champions League. I både 2007 og 2008 nåede klubben finalen.