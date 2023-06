Rune håber på mindre drama mod Ruud i fransk deja-vu

Han gik ind til French Open som nummer 40 sidste år, mens han i år ligger helt oppe som nummer seks.

Både spillemæssigt, mentalt og modenhedsmæssigt har han taget store skridt, mener mor og manager Aneke Rune.

- Du kan ikke sammenligne Holger for et år siden og Holger i dag. Når han kigger tilbage på sig selv for et år siden, griner han og siger ”hold da kæft”. Han synes, at han var lille dengang. Der er ting, han aldrig ville sige eller gøre i dag.

- Det handler om modenhed og tekniske ting på banen. På alle parametre er han blevet en større dreng, siger Aneke Rune.

Onsdagens kamp begynder omkring klokken 20.30.